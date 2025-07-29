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Из-за НАБУ и САП. Еврокомиссия предупредила Киев о возможной остановке финпомощи, - СМИ

Вторник 29 июля 2025 02:51
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Из-за НАБУ и САП. Еврокомиссия предупредила Киев о возможной остановке финпомощи, - СМИ Фото: в ЕС очень недовольны ограничением полномочий НАБУ и САП (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейская комиссия пригрозила Украине полным прекращением финансовой помощи из-за закона об ограничении полномочий НАБУ и САП и подчинении их деятельности генпрокурору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).

По данным источников издания, руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским получило сигнал от Еврокомиссии о том, что финансирование со стороны европейского инструмента Ukraine Facility может быть полностью остановлено, если в дальнейшем будет продолжаться давление на ключевые антикоррупционные институты.

По словам хорошо информированного источника в Киеве, соответствующее письмо получило украинское правительство.

В общем, программа Ukraine Facility предусматривает выделение Украине до 2027 года 50 млрд евро. Большинство этих средств поступает непосредственно в госбюджет.

Оппозиционный депутат и экс-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила, что ЕС действительно прислал соответствующее сообщение.

По ее словам, в нем отмечалось, что "финансовая помощь в рамках EU Facility будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

Причем речь идет о заморозке всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

Решительный отчет Еврокомиссии

В F.A.Z. отметили, что эксперты Еврокомиссии подготовили подробный отчет с детальным анализом событий вокруг НАБУ и САП, который был передан в посольства стран ЕС в Киеве и самой Комиссии.

Документ характеризует обыски и аресты в НАБУ, как "самую грубую попытку вмешательства в деятельность антикоррупционной системы Украины с момента ее создания".

По мнению авторов, это свидетельство "институционального конфликта, в рамках которого властная верхушка демонстрирует свою способность ограничивать автономные антикоррупционные органы". Такие действия являются ответом на "расследования, затрагивающие интересы политической и экономической элит".

Фактор Чернышова

В отчете названо неубедительным официальное обоснование решений, согласно которым речь шла о борьбе с российскими агентами в НАБУ.

Зато авторы документа называют расследование против экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышова "институциональным спусковым крючком" операции.

Чернышов, который является другом Зеленского, обвиняется НАБУ в получении выгоды в обмен на выдачу строительных разрешений, хотя сам отвергает эти обвинения.

В отчете также указано, что главной целью операции 21 июля был сотрудник НАБУ Александр Скомаров - именно он вел дело против Чернышова. В его подразделении провели обыски и изъяли документы, из-за чего работа подразделения была "дестабилизирована".

Изъятые в НАБУ доказательства, теперь могут быть отклонены судами из-за нарушения "конфиденциальности и законности сбора информации".

"Это фактически может привести к закрытию дела против вице-премьера", - говорится в отчете Еврокомиссии.

Изменение приоритетов и риски для реформы

По мнению специалистов ЕС, эта операция свидетельствует об изменении приоритетов в Украине - от "подотчетности" к "дееспособности".

"Политическая эффективность все чаще преобладает над юридическим постоянством. Такие действия ставят под сомнение достижения Украины в сфере антикоррупционной реформы", - говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что операция 21 июля подрывает доверие международных партнеров к украинским институтам и затрагивает "фундаменты" антикоррупционной системы. По их мнению, она представляет "серьезный вызов верховенству права и принципу разделения властей".

"Этот случай создает прецедент, демонстрирующий: любую антикоррупционную структуру в Украине можно "нейтрализовать", - говорится в документе Еврокомиссии.

Пресс-служба ведомства официально сообщила F.A.Z., что ЕС "глубоко обеспокоен" законодательными изменениями в Украине. Они несут серьезную угрозу "полномочиям и возможностям антикоррупционных институтов".

НАБУ и САП в ЕС называют "краеугольными камнями" верховенства права в Украине, и убеждены, что они должны иметь возможность действовать "независимо".

Резонансный закон о НАБУ и САП

Верховная Рада 22 июля приняла закон, которым ограничила полномочия НАБУ и САП.

В тот же день СБУ и другие словесные структуры провели обыски в 70 подразделениях НАБУ и задержали нескольких его следователей из-за их вероятного сотрудничества с Россией.

В тот же день парламентское большинство в срочном порядке приняло закон, которым подчинило НАБУ и САП генеральному прокурору, которого назначает президент.

События вызвали общественный резонанс - во многих городах Украины прошли митинги протеста. Зеленского и его партию обвиняли в попытке монополизировать и узурпировать власть.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала принятие такого закона "серьезным шагом назад". А послы "Группы семи" (G7) выразили обеспокоенность таким документом.

Перед этим, НАБУ начало антикоррупционные расследования в отношении нескольких близких к Зеленскому лиц, в частности Алексея Чернышева, который до середины июля занимал должность вице-премьер-министра. Ранее в Украине еще ни разу не расследовали дела против чиновника такого ранга.

Приостановление финансирования ЕС

24 июля Зеленский срочно подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы. Голосование по нему запланировано на четверг, 31 июля.

Однако скандальное решение Верховной Рады не осталось без последствий - 25 июля представитель Комиссии сообщил, что сейчас приостановлена выплата 1,5 млрд евро финпомощи Украине.

Также ЕС существенно уменьшил объем следующего транша помощи Украине.

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