Законопроект 12414. В чем суть и какие полномочия НАБУ и САП урежут

Верховная Рада 22 июля приняла резонансный законопроект о работе НАБУ и САП. Сейчас он уже подписан спикером и передан на подпись президенту.

В чем суть законопроекта 12414 - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Новый закон вносит ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. РБК-Украина собрало основные изменения, которые предлагает закон.

Без САП в руководителях

Определение руководителя органа прокуратуры изменено. Сейчас указывается следующая редакция: Генеральный прокурор (лицо, исполняющее его обязанности), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, которые действуют в пределах своих полномочий.

До изменений этот раздел выглядел так:

руководитель органа прокуратуры - генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, которые действуют в пределах своих полномочий.

Статья 36. Прокурор

Добавляется новая норма - генпрокурор имеет право:

предоставлять письменное указание руководителю органа досудебного расследования, которое является обязательным для исполнения.

поручить другому прокурору осуществить проверку соблюдения законов при проведении досудебного расследования.

Вместе с тем, исключается норма, согласно которой руководитель САП или его замы имеют право дополнить, изменить или отказаться от апелляционной или кассационной жалобы.

Подследственность дел НАБУ

Право поручать дела БЭБ и НАБУ другому органу, а БЭБ и НАБУ - дела других органов, имеет генеральный прокурор (в предыдущей редакции право также имели первый заместитель и заместитель).

В предыдущей редакции запрещалось поручать дела НАБУ другому органу досудебного расследования, кроме отдельных случаев. И это мог делать руководитель САП или генпрокурор.

Полномочия прокурора, возложенные, в частности, на руководителя САП, могут быть возложены на другого прокурора органов прокуратуры исключительно решением генерального прокурора.

Указания прокурора

Руководитель органа досудебного расследования обязан выполнять поручения и указания прокурора, которые даются в письменной форме.

В предыдущей редакции этот пункт звучал так:



Руководитель органа досудебного расследования уполномочен: знакомиться с материалами досудебного расследования, давать следователю письменные указания, которые не могут противоречить решениям и указаниям прокурора.

Оперативные подразделения

Подразделение детективов, оперативно-техническое подразделение и подразделение внутреннего контроля НАБУ осуществляют следственые действия по письменному поручению детектива, прокурора САП или прокурора, осуществляющего полномочия прокурора в соответствующем уголовном производстве (последнего в предыдущей редакции не было).

Дела НАБУ о взятках

Генеральный прокурор (ранее это мог делать прокурор САП) своим постановлением может отнести уголовное производство к подследственности детективов НАБУ, если соответствующим уголовным правонарушением были причинены или могли быть причинены тяжкие последствия охраняемым законом свободам и интересам физического или юридического лица, а также государственным или общественным интересам.

Детективы НАБУ для раскрытия дела по согласованию с генпрокурором (ранее с прокурором САП) могут также расследовать уголовные правонарушения, которые отнесены к подследственности следователей других органов.

Кроме того, добавляется новая норма - споры о подследственности решает руководитель органа прокуратуры высшего уровня. Спор о подследственности дел НАБУ, БЭБ решает генпрокурор.

Закрытие дел

В случае, если прокурор примет решение закрыть производство в отношении определенного лица, досудебное расследование по делу все равно может продолжаться дальше.

Законопроект предусматривает, что фигуранты дела могут обратиться непосредственно к генпрокурору с ходатайством о закрытии уголовного производства, если расследуются преступления, вероятно совершенные: экс-президентом Украины, премьером, министром или его заместителем, народным депутатом, судьей, руководителями НАБУ, БЭБ, ГБР, Нацбанка или их заместителями, заместителем генпрокурора, секретарем СНБО или его заместителями и т.д.

Соглашение со следствием

В деле о коррупции заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется с учетом следующих обстоятельств:

по делам об уголовных проступках, нетяжкого или тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется НАБУ или которое было направлено в суд прокурором САП, - по согласованию с генпрокурором , руководителем САП или его первым заместителем или заместителем.

, руководителем САП или его первым заместителем или заместителем. в случае особо тяжкого преступления - по согласованию с генпрокурором, руководителем САП.

Подозрение

Письменное сообщение о подозрении должностным лицам, в частности нардепу, кандидату в президенты Украины, омбудсмену, прокурору САП, директору НАБУ, главе НАПК, премьеру, членам Кабмина, директору ГБР осуществляется генеральным прокурором. Ранее это мог делать и руководитель САП.