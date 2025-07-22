ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Законопроект 12414. В чем суть и какие полномочия НАБУ и САП урежут

Вторник 22 июля 2025 16:34
UA EN RU
Законопроект 12414. В чем суть и какие полномочия НАБУ и САП урежут Фото: руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Верховная Рада 22 июля приняла резонансный законопроект о работе НАБУ и САП. Сейчас он уже подписан спикером и передан на подпись президенту.

В чем суть законопроекта 12414 - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Новый закон вносит ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. РБК-Украина собрало основные изменения, которые предлагает закон.

Без САП в руководителях

Определение руководителя органа прокуратуры изменено. Сейчас указывается следующая редакция: Генеральный прокурор (лицо, исполняющее его обязанности), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, которые действуют в пределах своих полномочий.

До изменений этот раздел выглядел так:

руководитель органа прокуратуры - генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, которые действуют в пределах своих полномочий.

Статья 36. Прокурор

Добавляется новая норма - генпрокурор имеет право:

  • предоставлять письменное указание руководителю органа досудебного расследования, которое является обязательным для исполнения.
  • поручить другому прокурору осуществить проверку соблюдения законов при проведении досудебного расследования.

Вместе с тем, исключается норма, согласно которой руководитель САП или его замы имеют право дополнить, изменить или отказаться от апелляционной или кассационной жалобы.

Подследственность дел НАБУ

Право поручать дела БЭБ и НАБУ другому органу, а БЭБ и НАБУ - дела других органов, имеет генеральный прокурор (в предыдущей редакции право также имели первый заместитель и заместитель).

В предыдущей редакции запрещалось поручать дела НАБУ другому органу досудебного расследования, кроме отдельных случаев. И это мог делать руководитель САП или генпрокурор.

Полномочия прокурора, возложенные, в частности, на руководителя САП, могут быть возложены на другого прокурора органов прокуратуры исключительно решением генерального прокурора.

Указания прокурора

Руководитель органа досудебного расследования обязан выполнять поручения и указания прокурора, которые даются в письменной форме.

В предыдущей редакции этот пункт звучал так:

Руководитель органа досудебного расследования уполномочен: знакомиться с материалами досудебного расследования, давать следователю письменные указания, которые не могут противоречить решениям и указаниям прокурора.

Оперативные подразделения

Подразделение детективов, оперативно-техническое подразделение и подразделение внутреннего контроля НАБУ осуществляют следственые действия по письменному поручению детектива, прокурора САП или прокурора, осуществляющего полномочия прокурора в соответствующем уголовном производстве (последнего в предыдущей редакции не было).

Дела НАБУ о взятках

Генеральный прокурор (ранее это мог делать прокурор САП) своим постановлением может отнести уголовное производство к подследственности детективов НАБУ, если соответствующим уголовным правонарушением были причинены или могли быть причинены тяжкие последствия охраняемым законом свободам и интересам физического или юридического лица, а также государственным или общественным интересам.

Детективы НАБУ для раскрытия дела по согласованию с генпрокурором (ранее с прокурором САП) могут также расследовать уголовные правонарушения, которые отнесены к подследственности следователей других органов.

Кроме того, добавляется новая норма - споры о подследственности решает руководитель органа прокуратуры высшего уровня. Спор о подследственности дел НАБУ, БЭБ решает генпрокурор.

Закрытие дел

В случае, если прокурор примет решение закрыть производство в отношении определенного лица, досудебное расследование по делу все равно может продолжаться дальше.

Законопроект предусматривает, что фигуранты дела могут обратиться непосредственно к генпрокурору с ходатайством о закрытии уголовного производства, если расследуются преступления, вероятно совершенные: экс-президентом Украины, премьером, министром или его заместителем, народным депутатом, судьей, руководителями НАБУ, БЭБ, ГБР, Нацбанка или их заместителями, заместителем генпрокурора, секретарем СНБО или его заместителями и т.д.

Соглашение со следствием

В деле о коррупции заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется с учетом следующих обстоятельств:

  • по делам об уголовных проступках, нетяжкого или тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется НАБУ или которое было направлено в суд прокурором САП, - по согласованию с генпрокурором, руководителем САП или его первым заместителем или заместителем.
  • в случае особо тяжкого преступления - по согласованию с генпрокурором, руководителем САП.

Подозрение

Письменное сообщение о подозрении должностным лицам, в частности нардепу, кандидату в президенты Украины, омбудсмену, прокурору САП, директору НАБУ, главе НАПК, премьеру, членам Кабмина, директору ГБР осуществляется генеральным прокурором. Ранее это мог делать и руководитель САП.

Напомним, ранее мы писали, в чем разница между САП и НАБУ.

Также мы писали, что директор НАБУ Семен Кривонос просит президента не подписывать законопроект №12414.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки