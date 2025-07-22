Законопроект 12414. В чем суть и какие полномочия НАБУ и САП урежут
Верховная Рада 22 июля приняла резонансный законопроект о работе НАБУ и САП. Сейчас он уже подписан спикером и передан на подпись президенту.
В чем суть законопроекта 12414 - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Новый закон вносит ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. РБК-Украина собрало основные изменения, которые предлагает закон.
Без САП в руководителях
Определение руководителя органа прокуратуры изменено. Сейчас указывается следующая редакция: Генеральный прокурор (лицо, исполняющее его обязанности), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, которые действуют в пределах своих полномочий.
До изменений этот раздел выглядел так:
руководитель органа прокуратуры - генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, которые действуют в пределах своих полномочий.
Статья 36. Прокурор
Добавляется новая норма - генпрокурор имеет право:
- предоставлять письменное указание руководителю органа досудебного расследования, которое является обязательным для исполнения.
- поручить другому прокурору осуществить проверку соблюдения законов при проведении досудебного расследования.
Вместе с тем, исключается норма, согласно которой руководитель САП или его замы имеют право дополнить, изменить или отказаться от апелляционной или кассационной жалобы.
Подследственность дел НАБУ
Право поручать дела БЭБ и НАБУ другому органу, а БЭБ и НАБУ - дела других органов, имеет генеральный прокурор (в предыдущей редакции право также имели первый заместитель и заместитель).
В предыдущей редакции запрещалось поручать дела НАБУ другому органу досудебного расследования, кроме отдельных случаев. И это мог делать руководитель САП или генпрокурор.
Полномочия прокурора, возложенные, в частности, на руководителя САП, могут быть возложены на другого прокурора органов прокуратуры исключительно решением генерального прокурора.
Указания прокурора
Руководитель органа досудебного расследования обязан выполнять поручения и указания прокурора, которые даются в письменной форме.
В предыдущей редакции этот пункт звучал так:
Руководитель органа досудебного расследования уполномочен: знакомиться с материалами досудебного расследования, давать следователю письменные указания, которые не могут противоречить решениям и указаниям прокурора.
Оперативные подразделения
Подразделение детективов, оперативно-техническое подразделение и подразделение внутреннего контроля НАБУ осуществляют следственые действия по письменному поручению детектива, прокурора САП или прокурора, осуществляющего полномочия прокурора в соответствующем уголовном производстве (последнего в предыдущей редакции не было).
Дела НАБУ о взятках
Генеральный прокурор (ранее это мог делать прокурор САП) своим постановлением может отнести уголовное производство к подследственности детективов НАБУ, если соответствующим уголовным правонарушением были причинены или могли быть причинены тяжкие последствия охраняемым законом свободам и интересам физического или юридического лица, а также государственным или общественным интересам.
Детективы НАБУ для раскрытия дела по согласованию с генпрокурором (ранее с прокурором САП) могут также расследовать уголовные правонарушения, которые отнесены к подследственности следователей других органов.
Кроме того, добавляется новая норма - споры о подследственности решает руководитель органа прокуратуры высшего уровня. Спор о подследственности дел НАБУ, БЭБ решает генпрокурор.
Закрытие дел
В случае, если прокурор примет решение закрыть производство в отношении определенного лица, досудебное расследование по делу все равно может продолжаться дальше.
Законопроект предусматривает, что фигуранты дела могут обратиться непосредственно к генпрокурору с ходатайством о закрытии уголовного производства, если расследуются преступления, вероятно совершенные: экс-президентом Украины, премьером, министром или его заместителем, народным депутатом, судьей, руководителями НАБУ, БЭБ, ГБР, Нацбанка или их заместителями, заместителем генпрокурора, секретарем СНБО или его заместителями и т.д.
Соглашение со следствием
В деле о коррупции заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется с учетом следующих обстоятельств:
- по делам об уголовных проступках, нетяжкого или тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется НАБУ или которое было направлено в суд прокурором САП, - по согласованию с генпрокурором, руководителем САП или его первым заместителем или заместителем.
- в случае особо тяжкого преступления - по согласованию с генпрокурором, руководителем САП.
Подозрение
Письменное сообщение о подозрении должностным лицам, в частности нардепу, кандидату в президенты Украины, омбудсмену, прокурору САП, директору НАБУ, главе НАПК, премьеру, членам Кабмина, директору ГБР осуществляется генеральным прокурором. Ранее это мог делать и руководитель САП.
Напомним, ранее мы писали, в чем разница между САП и НАБУ.
Также мы писали, что директор НАБУ Семен Кривонос просит президента не подписывать законопроект №12414.