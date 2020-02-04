ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко: обмін "всіх на всіх" можуть завершити найближчим часом

Новини » Політика     04.02.2020 - 14:51
Пристайко: обмін "всіх на всіх" можуть завершити найближчим часом
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко підтвердив підготовку великого обміну

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" з окупованим Донбасом і Російською Федерацією може завершитися найближчим часом. Про це в ході візиту до Праги заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

За його словами, Київ готує черговий обмін полоненими.

"Ми дійсно готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо у можливість завершити найближчим часом обмін "всіх на всіх", - зазначив Пристайко.

Він також підкреслив, що українська сторона сподівається на включення кримських татар у списки на обмін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" вважають, що обмін полоненими з Україною за формулою "всіх на всіх" неможливий до завершення бойових дій на Донбасі.

До цього представники окупованих районів заявляли, що будуть обговорювати подальший обмін полоненими після повного закінчення процесуального очищення звільнених Україною 29 грудня 2019 року. Там підкреслили, що до винесення виправдувальних вироків або зняття звинувачень обмін не вважається завершеним.

Бойовики на Донбасі з початку року майже 100 разів порушували перемир'я
Новини України Донбасобмін полоненимиВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся