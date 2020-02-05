ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій

Новини » Політика     05.02.2020 - 04:59
В Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін створює Міністерство з питань окупованих територій і продовжує роботу над запуском телеканалу для ОРДЛО

В Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій. Про це на нараді в Офісі президента за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За його словами це дасть можливість ефективніше працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях чи з переміщеними особами.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами", - заявив Гончарук.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зі свого боку зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

Нагадаємо, що новий канал для окупованих територій почне мовлення з 15 лютого. На першому етапі він буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, інформаційне мовлення власного виробництва.

Раніше повідомлялося, що міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський назвав мовлення на тимчасово окупованих територіях України і мовлення для світу - пріоритетними завданнями Мінкульту.

Гончарук пообіцяв, що зарплати міністрів прив’яжуть до середньої по Україні Гончарук відреагував на затримання чиновника з Секретаріату Кабміну на хабарі
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся