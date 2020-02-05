В Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін створює Міністерство з питань окупованих територій і продовжує роботу над запуском телеканалу для ОРДЛО

В Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій. Про це на нараді в Офісі президента за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За його словами це дасть можливість ефективніше працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях чи з переміщеними особами.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами", - заявив Гончарук.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зі свого боку зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

Нагадаємо, що новий канал для окупованих територій почне мовлення з 15 лютого. На першому етапі він буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, інформаційне мовлення власного виробництва.

Раніше повідомлялося, що міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський назвав мовлення на тимчасово окупованих територіях України і мовлення для світу - пріоритетними завданнями Мінкульту.