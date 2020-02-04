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Разумков відкрив нову сесію Ради

Новини » Політика     04.02.2020 - 10:10
Разумков відкрив нову сесію Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після оголошення про відкриття в сесійній залі зазвучав гімн України

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив третю сесію парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Після оголошення про відкриття в сесійній залі зазвучав гімн України.

У залі зареєструвалися 360 парламентаріїв.

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні, 4 лютого, розгляне для попереднього схвалення зміни до Конституції щодо зменшення складу парламенту, а також звільнення з посади міністра розвитку громад і територій України Олену Бабак. Крім того, нардепи проголосують про призначення нового міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаль.

РБК-Україна також писало, що на цій сесії ВР планує поставити крапку в питанні земельної реформи. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що всі зауваження від суспільства по документу були враховані.

Додамо також, закон про відстрочку остаточного переходу Верховної ради на електронний документообіг до 1 вересня 2020 года 2 лютого, вступив в силу. При цьому він вводиться в дію з першого дня третьої сесії ВР дев'ятого скликання, тобто, з сьогоднішнього дня. Передбачається, що з 4 лютого по 1 вересня 2020 року перехідний період, протягом якого буде діяти як паперова, так і електронна форма законодавчого процесу.

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