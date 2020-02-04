Помаранчевий рівень небезпеки і морози до -16: на Україну насувається негода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться

Погода в Україні, за даними синоптиків, в найближчі дні істотно погіршиться, очікуються сильні снігопади і похолодання до -16. Детальніше про ситуацію в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Негода у Києві: поради водіям та пішоходам

Столична влада закликає водіїв пересісти на громадський транспорт, не паркувати авто на узбіччі доріг, а автівки, які заважатимуть снігоприбиральній техніці, евакуюватимуть.

Крім того, водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, знижувати швидкість до мінімуму біля пішохідних переходів, вмикати габаритні вогні та не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Пішоходам радять ходити не поспішаючи, не тримати руки в кишенях, оскільки це збільшує можливість падіння та важких травм, бути уважними на тротуарах та біля машин та обходити металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом.

Українцям радять не виїжджати за межі міст

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій рекомендують водіям і главам автотранспортних підприємств утриматися від поїздок за межі міст до ослаблення і припинення опадів і явищ в період з 7 по 9 лютого.

Порушення руху транспорту та хуртовини

За даними синоптиків, з 5 лютого до України йде негода, очікується сильний сніг (сніговий покрив місцями може досягнути 20 см, в горах - 40 см); сильний вітер - до 20 м/с (в горах - до 25 м/с) та хуртовини. Крім того, на дорогах можливі снігові замети, в Карпатах очікується сильний сніг (сніговий покрив до 50 см).

Синоптики попереджають, що негода може призвести до порушення та припинення руху транспорту, а також може ускладнити роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

Які регіони під загрозою

5-6 лютого значний сніг очікується в центральних областях та на сході, висота снігового покриву може становити 10-15 см.

Разом з тим, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях можливе утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

На півдні країни синоптики прогнозують значний дощ з переходом в мокрий сніг, до 15 см снігу та сильний вітер. У Києві очікується до 10 см снігу, пориви вітру до 20 м/с та ожеледиця на дорогах.

Коли негода в Україні вщухне

Послаблення та припинення опадів очікується 7-9 лютого. Разом з тим, на зміну снігопадам прийдуть нічні морози до -13 градусів, а на сході та в Карпатах - до -16 градусів.