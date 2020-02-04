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Екс-заступнику міністра юстиції Бернацькій обрали запобіжний захід

Новини » Політика     04.02.2020 - 15:29
Екс-заступнику міністра юстиції Бернацькій обрали запобіжний захід
Фото: Наталія Бернацька (minjust.gov.ua)

Бернацькій призначили заставу і зобов'язали здати закордонний паспорт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід екс-заступнику міністра юстиції Наталія Бернацькій у так званій справі "Золотого мандарина". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що Бернацькій обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 млн гривень. Також на підозрювану поклали обов'язки прибувати до слідчого чи прокурора за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання і здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам у справі "Золотий Мандарин Ойл", серед яких є і Бернацька. За даними слідства, дії підозрюваних завдали державному бюджету збитків на понад 54 млн гривень.

Відзначимо, в кінці січня Вищий антикорупційний суд відмовився від обрання запобіжного заходу іншому фігуранту - колишньому постійному представнику президента України в Автономній Республіці Крим Борису Бабину. Відповідне рішення суд прийняв за відсутності доказів ризиків з боку звинувачення.

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