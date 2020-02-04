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Рада зробила крок до усунення податкової дискримінації для ФОП

Новини » Економіка     04.02.2020 - 16:56
Рада зробила крок до усунення податкової дискримінації для ФОП
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект №2166 Рада прийняла за основу

Верховна рада прийняти за основу законопроект №2166, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи підтримали відповідний законопроект №2166 "Про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". За нього проголосували 366 парламентаріїв.

Законом передбачається можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді.

Так, раніше в профільному комітеті ВР відзначали, що багато ФОП сезонно припиняли свою діяльність саме через існуючу норму про необхідність сплати податку без отримання доходу. Таким чином, проект повинен усунути податкову дискримінацію щодо обов'язку сплати ЄСВ.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП.

Як писало РБК-Україна, в Раді зареєстрували законопроект № 2338 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про заходи щодо детінізації обігу товарів і послуг" з приводу вдосконалення спрощеного оподаткування для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Очікується, що закон допоможе лібералізувати умови віднесення фізичних осіб-підприємців до першої, другої та третьої груп спрощеної системи оподаткування.

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