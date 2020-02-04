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Рада попередньо схвалила закон Зеленського про скорочення числа нардепів

Новини » Політика     04.02.2020 - 13:10
Рада попередньо схвалила закон Зеленського про скорочення числа нардепів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом вносяться відповідні зміни до Конституції України

Верховна рада України попередньо схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України і закріплення пропорційної виборчої системи), передає кореспондент РБК-Україна.

За відповідний проект постанови проголосували 236 нардепів.

Рада попередньо схвалила закон Зеленського про скорочення числа нардепів

"Конституційний склад Верховної ради України - триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років", - вказано у тексті закону президента.

Крім того, передбачається, що "Верховна рада України обирається за пропорційною виборчою системою". При цьому порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

"Після набрання чинності законом України "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)" Верховна рада України, обрана до набрання чинності зазначеним законом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Як писало РБК-Україна, законопроект №1017 президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 29 серпня. Законопроектом пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.

У вересні Верховна рада направила проект до КСУ з проханням дати висновок про його конституційність.

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