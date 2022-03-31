У Путіна виключили переговори з Україною щодо статусу Криму, а у Зеленського розповіли, коли буде референдум: новини за 30 березня

У Путіна виключили переговори з Україною щодо статусу Криму, Британія та Німеччина готові стати гарантами безпеки України, у Зеленського розповіли, коли буде референдум щодо мирного договору з Росією. Докладніше про те, що сталося у середу, 30 березня – в матеріалі РБК-Україна.

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Подоляк озвучив підсумки переговорів України та Росії у Стамбулі

Радник голови Офісу президенту Михайло Подоляк підбив підсумки стамбульського раунду переговорів України та Росії. Серед них нові гарантії безпеки для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний. Доказ спроможності української державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій", - зазначив радник очільника ОПУ.

В Британії заявили про готовність стати гарантом безпеки України

У Великобританії заявили, що готові бути одним із гарантів безпеки України. Якщо Київ про це попросить, відповіддю буде - так.

Німеччина також готова стати гарантом безпеки України в рамках її майбутнього мирного договору з Російською Федерацією. Але поки невідомо, чи будуть такі гарантії включати військовий компонент. =

У Путіна виключили переговори з Україною щодо статусу Криму

Російська сторона розглянула пропозиції України щодо майбутнього мирного договору. Однак наполягає на тому, що позиція по Криму та Донбасу залишається незмінною.

У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість переговорів з Україною щодо статусу окупованого Криму. Обговорювати долю півострова начебто забороняє російська конституція.

У Зеленського розповіли, коли буде референдум щодо мирного договору з Росією

Всеукраїнський референдум за мирним договором з Російською Федерацією можливий тільки після того, як російські війська залишать територію України. Хоча б на лінії станом на 23 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Референдум не буде проходити сьогодні, тому що сьогодні у нас воєнний стан. Безумовно, процедура проведення референдумів в Україні чітка і збалансована. І ми вийдемо на процедуру запуску референдуму тільки після того, як російські війська покинуть нашу територію. Відійдуть на кордони, принаймні, на позиції станом на 23 лютого 2022 року", - зазначив він.