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Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

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Середа 30 березня 2022 20:40
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру Фото: окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь по Дніпру. Наразі подробиці невідомі, однак, як відзначив міський голова Борис Філатов є розуміння "куди й де".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Філатова.

"Фото не постимемо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо", - пише Філатов.

Очікується інформація від військової адміністрації.

Війна Росії проти України триває тридцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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