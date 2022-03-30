Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках її майбутнього мирного договору з Російською Федерацією. Але поки невідомо, чи будуть такі гарантії включати військовий компонент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому Хебештрайт не став уточнювати, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.

Як заявив прес-секретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив "загальну готовність" виступити в ролі гаранта безпеки.

Нагадаємо, раніше постійний представник Великобританії при ООН Барбара Вудвард теж заявила про готовність Лондона стати гарантом безпеки України.

Зазначимо, Україна шукає гарантів серед постійних членів Ради безпеки ООН та інших країн. Передбачається, що через два тижні вони зможуть приєднатися до мирних переговорів України та Росії.

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