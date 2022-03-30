Мединський: позиція Росії щодо Криму та Донбасу залишається незмінною

Російська сторона розглянула пропозиції України щодо майбутнього мирного договору. Однак наполягає на тому, що позиція по Криму та Донбасу залишається незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови російської переговорної делегації Володимира Мединського.

"Робота триває, переговори тривають. Я хочу окремо підкреслити, що принципова позиція нашої країни щодо Криму і Донбасу залишається незмінною", - зазначив він.

Зазначимо, Мединський не уточнив, що конкретно означає незмінна позиція Росії щодо Криму і Донбасу. Але, як відомо, Москва хоче зберегти за статус окупованого півострова як "суб'єкта" Російської Федерації, і, схоже, не готова відмовитися від визнання так званої Донецької та Луганської "народних республік" в межах всієї території Донецької та Луганської областей.