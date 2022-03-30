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Подоляк озвучив підсумки переговорів України та Росії у Стамбулі

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Стамбул, Середа 30 березня 2022 16:44
Подоляк озвучив підсумки переговорів України та Росії у Стамбулі Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президенту Михайло Подоляк підбив підсумки стамбульського раунду переговорів України та Росії. Серед них нові гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний. Доказ спроможності української державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій", - зазначив радник очільника ОПУ.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що через лічені дні Україна та Росія вийдуть на конкретну риторику щодо мирного договору.

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