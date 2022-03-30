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Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людей

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Миколаїв, Середа 30 березня 2022 14:22
Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людей Кількість жертв обстрілу ОДА в Миколаєві зросла до 15 людей ((facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Тетяна Самарук

Кількість жертв ворожого обстрілу обласної держадміністрації у Миколаєві 29 березня зросла до 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що станом на 13.00 30 березня з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації рятувальники вилучили тіла 14 загиблих людей, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також до робіт залучено 63 рятувальники та 12 одиниць техніки ДСНС. Окрім того, працює 2 крани, 2 погружчики, екскаватор та 2 самосвали.

Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людейКількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 15 людей

Кількість жертв обстрілу ОДА в Миколаєві зросла до 15 людей ((facebook.com/DSNSMYKOL)

Раніше ми повідомляли, що центр Миколаєва був обстріляний військами РФ вранці 29 березня. Спершу ДСНС оголосила про смерть трьох осіб. Згодом з'явилась інформація про 12 жертв.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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