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Після заяв про "деескалацію". Війська РФ всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по Ніжину

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Чернігівська область, Середа 30 березня 2022 10:08
Після заяв про "деескалацію". Війська РФ всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по Ніжину Фото: війська РФ всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по Ніжину (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Чернігівської ОДА розповів, як російські війська продемонстрували "зменшення активності". Ворог всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Чауса у Facebook.

"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову", - заявив він.

За словами Чауса, знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків.

"Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову. Але ми все відновимо і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є", - резюмував голова ОДА.

Нагадаємо, вчора за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про два кроки щодо деескалації. Зазначивши, що російські війська "кардинально скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".

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