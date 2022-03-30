ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Британії заявили про готовність стати гарантом безпеки України

Новость на русском →
Лондон, Середа 30 березня 2022 08:57
У Британії заявили про готовність стати гарантом безпеки України Фото: в Британії заявили про готовність стати гарантом безпеки України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Великобританії заявили, що готові бути одним із гарантів безпеки України. Якщо Київ про це попросить, відповіддю буде - так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Великобританії при ООН Барбару Вудвард.

Вона зазначила, що Лондон надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку, а загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Разом з тим президенти Великобританії та України Борис Джонсон і Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

На питання журналіста, чи буде Британія гарантом безпеки для України вона відповіла:

"Ми хочемо будь-яким способом, яким можемо допомогти закінчити війну, забезпечити виведення російських військ. І ми будемо щасливі зіграти цю роль, якщо Україна попросить, так".

Нагадаємо, вчора за підсумками переговорів з РФ українська делегація представила свої пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України, серед гарантів-країн яких є і Великобританія.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі