Близько 17 300 військових та понад 130 літаків: Генштаб назвав російські втрати
Фото: російські війська несуть втрати в Україні (facebook com aviacionmilitar am)
За час війни Росії проти України російські війська втратили близько 17 300 військовослужбовців. Українським силам вдалося збити понад 130 літаків і знищити понад 600 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 17300 осіб
- танки - 605 одиниць
- бойові броньовані машини - 1723 одиниці
- артилерійські системи - 305 одиниць
- РСЗВ - 96 одиниць
- засоби ППО - 54 одиниць
- літаки - 131 одиниця
- вертольоти - 131 одиниця
- автомобільна техніка - 1184 одиниць
- кораблі/катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 75 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 одиниця
- спеціальна техніка - 21 одиниця
- пускові установки - 4 одиниць
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше у президента Володимира Зеленського пояснили, чому українська сторона не розкриває свої втрати.
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