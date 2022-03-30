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Близько 17 300 військових та понад 130 літаків: Генштаб назвав російські втрати

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Київ, Середа 30 березня 2022 10:08
Близько 17 300 військових та понад 130 літаків: Генштаб назвав російські втрати Фото: російські війська несуть втрати в Україні (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Ілона Свиридова

За час війни Росії проти України російські війська втратили близько 17 300 військовослужбовців. Українським силам вдалося збити понад 130 літаків і знищити понад 600 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 17300 осіб
  • танки - 605 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1723 одиниці
  • артилерійські системи - 305 одиниць
  • РСЗВ - 96 одиниць
  • засоби ППО - 54 одиниць
  • літаки - 131 одиниця
  • вертольоти - 131 одиниця
  • автомобільна техніка - 1184 одиниць
  • кораблі/катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 75 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 одиниця
  • спеціальна техніка - 21 одиниця
  • пускові установки - 4 одиниць

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше у президента Володимира Зеленського пояснили, чому українська сторона не розкриває свої втрати.

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