У Путіна виключили переговори з Україною щодо статусу Криму
У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість переговорів з Україною щодо статусу окупованого Криму. Обговорювати долю півострова начебто забороняє російська конституція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
Зокрема, він заявив, що Росія не вторгатиметься до Криму, оскільки це вже нібито російська територія.
"Крим - це частина РФ, і за нашою конституцією ми не можемо обговорювати ні з ким долю територій РФ, долі російських регіонів, це виключено, це записано у нашій Конституції", - Пєсков.
Він також заявив пресі, що не обговорюватиме з нею нюанси переговорів Росії з Україною.
Нагадаємо, напередодні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах у Стамбулі у проекті мирного договору російській стороні запропонували зафіксувати позицію щодо двосторонніх переговорів щодо статусу Криму та Севастополя, які можуть йти протягом 15 років.
При цьому сторони зобов'язані утримуватися від використання збройних сил для вирішення кримського питання.
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