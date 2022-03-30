У Путіна виключили переговори з Україною щодо статусу Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Зокрема, він заявив, що Росія не вторгатиметься до Криму, оскільки це вже нібито російська територія.

"Крим - це частина РФ, і за нашою конституцією ми не можемо обговорювати ні з ким долю територій РФ, долі російських регіонів, це виключено, це записано у нашій Конституції", - Пєсков.

Він також заявив пресі, що не обговорюватиме з нею нюанси переговорів Росії з Україною.