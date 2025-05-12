Путин отверг перемирие, а Зеленский согласился на встречу в Турции: новости за выходные

Переговоры о перемирии в Украине

В субботу, 10 мая, в Киев прибыл ряд лидеров европейских стран. Сначала они встретились с Зеленским, а после начала разговора - позвонили американскому лидеру Дональду Трампу.

В ходе переговоров стало понятно, что Украина, как и все ее союзники готовы к полному безусловному прекращению огня минимум на 30 дней.

В связи с этим Зеленский сообщил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. Все союзники вместе с Трампом поддержали данную инициативу и ждали ответа от Москвы.

Однако в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение прекращения огня с 12 мая. Вместо этого диктатор предложил продолжить переговоры начатые 2022 года, в Стамбуле после 15 мая,

После такого заявления спецпредставитель Трампа Кит Келлог отметил, что сначала должно быть безусловное 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, а уже во время него возможен переход к мирным переговорам.

А уже через несколько часов Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявив, что это шанс проверить, возможно ли вообще достичь договоренности.

Вслед за заявлением Трампа, свое заявление опубликовал и украинский президент.

Зеленский отметил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.

Индия открыла дамбу после перемирия с Пакистаном

В субботу, 10 мая, Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры проходили при посредничестве США.

В тот же день Индия открыла два шлюза на дамбе Баглихар, что вызвало разлив реки Ченаб.

Папа Лев XIV произнес первое послание

Папа Римский Лев XIV произнес свое первое воскресное послание в Ватикане. В своей речи он упомянул Украину.

Папа Римский сказал, что несет в своем сердце "страдания близкого сердцу народа Украины" и призвал к переговорам для достижения "настоящего, справедливого и прочного мира ".

Он продолжил традицию покойного Папы Франциска, который призывал к переговорам между Украиной и Россией для прекращения войны и неоднократно осуждал гибель гражданских лиц.

Обстрел Украины

В течение воскресенья, 11 мая, по Украине трижды распространялась воздушная тревога. Это был первый день после завершения так называемого "перемирия", которое объявил российский диктатор Владимир Путин.

Стоит заметить, что сразу после завершения "перемирия" россияне выпустили по Украине дроны. Таким образом, только за ночь на 11 мая российская армия выпустила по Украине 108 дронов.

Украинская противовоздушная оборона этой ночью уничтожила 60 вражеских дронов. Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян.

Однако в результате ночной атаки РФ в Киевской области пострадал человек.

Торговая сделка Китая и США

Высокопоставленные чиновники США, участвовавшие в торговых переговорах с Китаем, заявили о "существенном прогрессе".

Также они, судя по всему, подтвердили, что соглашение достигнуто.

Талибы запретили в Афганистане популярную игру

Талибан приостановил игру в шахматы по всему Афганистану, ссылаясь на ее потенциальную связь с азартными играми, запрещенными законами страны о морали.

Решение, объявленное спикером спортивного директората Аталом Машвани, отражает постоянное соблюдение администрацией своего строгого толкования исламского права с момента захвата власти в 2021 году.

Подробнее о запрете и его причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.

В Польше нашли мертвых украинцев

В отеле Кракова нашли тела двух мужчин. Предварительно была информация, что один из них является гражданином Украины.

Однако вечером воскресенья оказалось, что второй мужчина, которого нашли мертвым в отеле Кракова, тоже украинец.

Подробнее об этом инциденте, можно узнать в материале РБК-Украина.

Погода в Украине

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания и дождей. Во многих регионах ожидаются заморозки.

Подробнее о погоде, которая ждет украинцев в первый рабочий день недели, можно узнать в материале РБК-Украина.