В Польше нашли мертвым украинца: полиция выясняет обстоятельства

В отеле города Краков (Польша) нашли тела двух мужчин. Один из них является гражданином Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Малопольского воеводства и Польское радио и Громадське.

В субботу, 10 мая, сотрудники одного из городских отелей обратились в полицию после того, как в одном из номеров были обнаружены два тела.

Как выяснили следователи, одним из погибших оказался 58-летний гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.

Личность второго мужчины пока не удалось установить, но предварительно известно, что ему также примерно 58 лет.

По словам представителя воеводской полиции Катажины Цисло, на этом этапе расследования не исключено, что один из мужчин стал жертвой убийства, а другой мог покончить с собой.

Обстоятельства смерти и точное время гибели устанавливают эксперты судебно-медицинской экспертизы.