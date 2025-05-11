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В Польше нашли мертвым украинца: полиция выясняет обстоятельства

Краков, Воскресенье 11 мая 2025 07:30
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В Польше нашли мертвым украинца: полиция выясняет обстоятельства Иллюстративное фото: полиция Польши нашла мертвым украинца в Кракове (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В отеле города Краков (Польша) нашли тела двух мужчин. Один из них является гражданином Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Малопольского воеводства и Польское радио и Громадське.

В субботу, 10 мая, сотрудники одного из городских отелей обратились в полицию после того, как в одном из номеров были обнаружены два тела.

Как выяснили следователи, одним из погибших оказался 58-летний гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.

Личность второго мужчины пока не удалось установить, но предварительно известно, что ему также примерно 58 лет.

По словам представителя воеводской полиции Катажины Цисло, на этом этапе расследования не исключено, что один из мужчин стал жертвой убийства, а другой мог покончить с собой.

Обстоятельства смерти и точное время гибели устанавливают эксперты судебно-медицинской экспертизы.

Убийства украинцев за рубежом

В прошлом году в торговом центре Германии россиянин убил ножом двух украинок.

Также в польском селе Рокицины арестовали мужчину и семейную пару по подозрению в убийстве украинского заробитчанина.

А в мае прошлого года в Будапеште мужчина казахской внешности смертельно ранил ножом украинца.

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