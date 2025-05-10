"Коалиция решительных" вместе с Трампом выдвинула РФ дедлайн для согласия на перемирие

Лидеры "коалиции решительных" после встречи в Киеве позвонили президенту США Дональду Трампу. России поставили дедлайн для согласия на прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, а также французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер после встречи "коалиции решительных" в Киеве поговорили по телефону с Трампом.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника (12 мая, - ред.)", - заявил Сибига.

По словам главы МИД, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.