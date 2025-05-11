Путин отверг перемирие с 12 мая: предложил дату и место переговоров с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления главы Кремля.
В ходе выступление перед прессой Путин заявил, что предлагает возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он также отметил, что РФ неоднократно предлагала шаги по прекращению огня (хотя справедливо говоря, выдвигала условия) и якобы никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной.
"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", - сказал Путин.
Глава Кремля анонсировал, что завтра у него будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин уже сейчас попросил его предоставить площадку для переговоров.
"Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации... Завтра у нас намечан разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Но надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира в Украине", - заявил диктатор.
Он добавил, что Россия якобы настроена серьезно на переговоры и не исключих, что в ходе встреч удастся достичь договоренностей о новых перемириях, новом прекращении огня.
"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии", - резюмировал он.
Украина предлагала перемирие на 30 дней, но Путин проигнорировал
Напомним, вчера в Киеве прошла встреча "коалиции решительных", в которой приняли участием: президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи все пятеро провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и установили дедлайн Путину для согласия на полное 30-дневное прекращение огня.
В частности, Зеленский анонсировал, что перемирие должно начать действовать с 12 мая, но если Кремль откажется, тогда против России будут введены новые санкции. Макрон отметил, что санкционный пакет подготовлен.
В ходе ночного выступления Путин фактически проигнорировал это предложение, так и сказав, согласен он на него или нет.
Также важно отметить еще один нюанс. Зеленский вчера заявил Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, но только в случае, если будет достигнуто прекращение огня.
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