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Нет места для развлечений? Талибы запретили в Афганистане популярную игру

Афганистан, Воскресенье 11 мая 2025 21:03
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Нет места для развлечений? Талибы запретили в Афганистане популярную игру Фото: Талибы приостанавливают шахматные соревнования в Афганистане (freepik)
Автор: Карина Левицкая

В Афганистане официально запретили шахматы. Талибан объяснил это "проблемами морали" и связью с азартными играми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Талибан приостановил игру в шахматы по всему Афганистану, ссылаясь на ее потенциальную связь с азартными играми, запрещенными законами страны о морали.

Решение, объявленное спикером спортивного директората Аталом Машвани, отражает постоянное соблюдение администрацией своего строгого толкования исламского права с момента захвата власти в 2021 году.

"Шахматы в шариате (исламском праве) считаются средством азартных игр, что запрещено в соответствии с законом о распространении добродетели и предотвращении пороков, объявленным в прошлом году", - сообщил он.

Он пояснил, что существуют религиозные соображения относительно шахмат.

"Пока эти соображения не будут решены, шахматы в Афганистане приостановлены", - добавил Машвани.

Он также добавил, что национальная шахматная федерация не проводила никаких официальных мероприятий около двух лет и "имела некоторые проблемы на уровне руководства".

В то же время Азизулла Гульзада, который владеет кафе в Кабуле, где в последние годы проводились неофициальные шахматные соревнования, отрицает любые азартные игры и отметил, что в шахматы играют и в других странах с мусульманским большинством.

"Многие другие исламские страны имеют игроков на международном уровне", - сказал он.

И добавил, что будет уважать дисквалификацию, но она повредит его бизнесу и тем, кто наслаждался игрой.

"Молодежь сейчас не имеет много активностей, поэтому многие приходят сюда каждый день... Они выпивали чаю и бросали вызов друзьям на партию в шахматы", - отметил Гульзада.

Ограничения в Афганистане

Отметим, что за последние годы власти Афганистана ограничили и другие виды спорта, а женщинам фактически вообще запретили заниматься спортом в стране.

В прошлом году власти запретили свободные бои, такие как смешанные боевые искусства, на профессиональных соревнованиях, заявив, что они являются слишком "жестокими" и "проблематичными с точки зрения шариата".

Однако спорт это не единственное, что запрещает Талибан. Так, в прошлом году в Афганистане талибы запретили женщинам говорить и показывать лица в публичных местах.

До этого женщинам запретили посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям. Женщинам также запрещено посещать парки и спортзалы, их обязали носить одежду с головы до пят в общественных местах.

Девочкам же запретили посещать среднюю и старшую школу.

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