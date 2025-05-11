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РФ атаковала Украину сотней дронов после трех дней паузы: сколько удалось сбить

Киев, Воскресенье 11 мая 2025 10:22
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РФ атаковала Украину сотней дронов после трех дней паузы: сколько удалось сбить Фото: РФ атаковала Украину сотней дронов после "перемирия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 11 мая выпустила по Украине 108 дронов. Атака РФ началась после окончания так называемого "перемирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

С 2:00 11 мая российские оккупанты выпустили 108 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с шести направлений:

  • Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия;
  • Приморск - оккупированная территория Запорожской области;
  • Гвардейское - оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили 60 дронов на востоке, севере, юге и в центре Украины. Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

Последствия атаки РФ

Утром 11 мая российские дроны атаковали Киевскую область. В результате атаки были повреждены дома в двух районах. В Броварском районе пострадал мужчина - у него острая реакция на стресс.

Как известно, с 8 по 10 мая продолжалось так называемое "перемирие", которое объявила Россия накануне. Впрочем, сами же оккупанты не придерживались режима прекращения огня.

Россияне во время "перемирия" не запускали по Украине дронов и ракет, но обстреливали приграничные и прифронтовые регионы. В частности, армия РФ активизировали удары авиабомбами по Сумской области.

Кроме того, не прекращались бои на фронте. За минувшие сутки, 10 мая, на линии фронта зафиксировали более 160 боестолкновений.

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