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Индия открыла дамбу после перемирия с Пакистаном

Воскресенье 11 мая 2025 13:05
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Индия открыла дамбу после перемирия с Пакистаном Фото: Индия открыла шлюзы дамбы Баглихар (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Индия открыла два шлюза на дамбе Баглихар в субботу, что вызвало разлив реки Ченаб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

Причиной стало повышение уровня воды из-за сильных дождей, которые прошли по региону накануне.

По информации источников издания, шлюзы оставались открытыми с 8:30 до 16:30 для регулирования водопотока.

Событие произошло на фоне договоренностей между Индией и Пакистаном о приостановлении боевых действий, но без обсуждения Договора о водах Инда, который Индия ранее приостановила.

Согласно этому соглашению, Индия имеет полное право использовать воды восточных рек - Сатледжа, Биаса и Рави, тогда как Пакистан - западных, в частности Ченаба, Джелума и Инда.

Напомним, что 4 мая Индия перекрыла воду через дамбу Баглихар на реке Ченаб.

Это решение Индии стало следствием террористического нападения в Пахалгаме, штат Джамму и Кашмир, во время которого погибло 26 человек, преимущественно туристов.

На этой неделе, ночью 7 мая, Индия объявила о начале операции "Синдур", нанеся удары по "террористическим" объектам в Пакистане. А уже этой ночью Пакистан в ответ приступил к операции "Буньян уль Марсус" против Индии.

Обе страны несколько раз обменялись ударами, это привело к жертвам.

Вчера Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры проходили при посредничестве США.

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