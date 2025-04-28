Путин объявил "перемирие" на время празднования "Дня победы", - Кремль

Российский диктатор Владимир Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента России.

Как отмечают в Кремле, так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".

Россия призывает украинскую сторону "последовать примеру" и угрожает "отвечать" в случае нарушения "перемирия".

В том же числе Кремль утверждает о своей якобы готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Предыдущие "перемирия" России

Отдельно стоит пояснить, что это уже не первое так называемое "перемирие" во время полномасштабной войны России против Украины.

"Энергетическое перемирие"

В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки (США) провели ряд отдельных встреч с представителями Москвы и Киева. Во время диалога с Украиной стороны договорились достичь полного прекращения огня, впрочем, Кремль отверг этот сценарий из-за того, что соглашение "не решит проблем " Москвы.

В то же время в России согласились на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Так или иначе, страна-террорист регулярно нарушала "перемирье" и каждую ночь запускала против Украины беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Под удар попадала и энергетическая инфраструктура.

"Пасхальное перемирие"

В частности, 19 апреля российский диктатор Путин инициировал очередное "прекращение огня" на период Пасхи. Оно было объявлено с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Впрочем, и на этот раз российские террористы не прекращали обстреливать позиции украинских войск на фронте, а также населенные пункты и гражданских.