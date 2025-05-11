Папа Лев XIV выступил с первым посланием: что сказал об Украине
Папа Римский Лев XIV произнес свое первое воскресное послание в Ватикане. В своей речи он упомянул Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Новый Папа по традиции обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Это было его первое воскресное послание после избрания понтификом.
Новый Папа Римский сказал, что несет в своем сердце "страдания близкого сердцу народа Украины" и призвал к переговорам для достижения "настоящего, справедливого и прочного мира". Он продолжил традицию покойного Папы Франциска, который призывал к переговорам между Украиной и Россией для прекращения войны и неоднократно осуждал гибель гражданских лиц.
Также Папа Лев XIV призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех израильских заложников. Папа Лев XIV попросил государства "больше не воевать".
Новый Папа Римский
Напомним, что 21 апреля внезапно ушел из жизни Папа Римский Франциск. В начале года он тяжело заболел и более месяца лечился от пневмонии. Он умер в пасхальный понедельник из-за инсульта. Похороны Папы Франциска состоялись 26 апреля.
В Ватикане 7 мая начался конклав, где кардиналы должны были избрать нового Папу. Первый день голосования закончился неудачей, но уже 8 мая над Сикстинской капеллой появился белый дом, что ознаменовало избрание нового понтифика. Святой Престол возглавил кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он стал первым американским Папой.
Роберт Фрэнсис Прево избрал себе имя Лев XIV. Официальная церемония интронизации Льва XIV состоится 18 мая.
Что известно о новом Папе Римском - узнайте в материале РБК-Украина.
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