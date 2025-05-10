Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, - Трамп

Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры проходили при посредничестве США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он.

Трамп поздравил обе страны с договоренностью и тем, что "они проявили здравый смысл и большой ум".

Глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил, что страны договорились о немедленном прекращении огня.

"Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая свой суверенитет и территориальную целостность", - написал он в X (Twitter).