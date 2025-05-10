Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, - Трамп
Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры проходили при посредничестве США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он.
Трамп поздравил обе страны с договоренностью и тем, что "они проявили здравый смысл и большой ум".
Глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил, что страны договорились о немедленном прекращении огня.
"Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая свой суверенитет и территориальную целостность", - написал он в X (Twitter).
Риск войны Индии и Пакистана
Стоит отметить, что Индия и Пакистан враждуют много лет из-за территориального спора. В конце апреля ситуация между странами обострилась. 22 апреля на курорте вблизи Пахалгама вооруженные люди расстреляли 26 туристов. Почти все погибшие были гражданами Индии.
Власти Индии обвинили Пакистан в провокации, а тот отверг обвинения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка The Resistance Front (TRF) или "Фронт сопротивления".
На этой неделе, ночью 7 мая, Индия объявила о начале операции "Синдур", нанеся удары по "террористическим" объектам в Пакистане. А уже этой ночью Пакистан в ответ приступил к операции "Буньян уль Марсус" против Индии.
Обе страны несколько раз обменялись ударами, это привело к жертвам.
Больше о конфликте между Индией и Пакистаном и может ли быть ядерная война - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.