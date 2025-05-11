Зеленский: буду ждать Путина в четверг в Турции лично

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

Президент также добавил, что надеется, что на этот раз россияне не будут искать причин, почему они не могут.

"Мы ждем от завтра прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", - подчеркнул он.

Переговоры о перемирии

Напомним, что вчера, 10 мая, в Киев прибыл ряд лидеров европейских стран. Сначала они провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а после - позвонили американскому лидеру Дональду Трампу.

В ходе разговора стало понятно, что Украина и все ее союзники готовы к полному безусловному прекращению огня минимум на 30 дней.

Позже Зеленский заявил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.

Однако в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение прекращения огня с 12 мая и взамен предложил продолжить переговоры, начатые в 2022 году, в Стамбуле после 15 мая,

Подробнее узнать о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году, можно в материале РБК-Украина.

После такого заявления спецпредставитель Трампа Кит Келлог в свою очередь подчеркнул, что сначала должно быть безусловное 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, а уже во время него возможен переход к мирным переговорам.

А уже через несколько часов сам Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявив, что это шанс проверить, возможно ли вообще достичь договоренности.

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