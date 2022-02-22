Путін визнав “ЛДНР” та ввів війська на Донбас, а внаслідок обстрілів загинули двоє бійців ЗСУ: новини за 21 лютого

Президент Росії Володимир Путін визнав “ЛДНР” та ввів війська на Донбас, внаслідок обстрілів загинули двоє бійців ЗСУ, Кабмін готує послаблення карантинних обмежень. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 21 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

Путін визнав “ЛДНР” та ввів війська на Донбас

Президент Росії Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Після цього він підписав указ про введення військ РФ на непідконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Світові лідери відреагували на це засудженням дій Росії і планують вводити санкції. Також відбулося екстрене засідання Радбезу ООН. Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців та ініціював зустріч нормандської четвірки.

Окупанти 84 рази відкривали вогонь на Донбасі: загинули двоє бійців, 12 поранені

За минулу добу російські найманці на Донбасі 84 рази відкривали вогонь по українських позиціях, 2 загиблих і 12 поранених бійців ЗСУ, також 6 військових отримали бойові травми.

Також вчора через обстріли в Луганській області довелося зупинити роботу теплової електростанції в місті Щастя. Крім того, Росія звинуватила Україну у нібито обстрілі прикордонного пункту, але українська сторона заперечує це.

Уряд готує послаблення карантинних обмежень через покращення ситуації з ковідом

Кабінет міністрів планує змінити правила у "помаранчевих" та "зелених" зонах карантину у весняно-літній період. Відповідне доручення прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав 21 лютого на селекторній нараді.

Шмигаль дав завдання МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з рекомендацій країн Європейського союзу, та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

Рада ЄС затвердила макрофінансову допомогу Україні на 1,2 млрд євро

Рада ЄС затвердила виділення екстреної макрофінансової допомоги Україні. Допомога в розмірі 1,2 млрд євро буде надана у вигляді кредитів.

"Фінансова допомога призначена для надання оперативної підтримки в ситуації гострої кризи і для зміцнення стійкості України. Нинішня геополітична напруженість надає згубний вплив на і без того хитку економічну і фінансову стабільність України", - йдеться в повідомленні.

Марічка Падалко в прямому ефірі заговорила грузинською мовою і висловила подяку за підтримку

Ведуча Марічка Падалко під час прямого ефіру новин на телеканалі "1+1" заговорила грузинською мовою. Таким чином вона висловила подяку Грузії за підтримку України. Днями ведуча грузинського телеканалу Mtavari Ніно Хубутія в прямому ефірі заговорила українською мовою. Марічка Падалко виклала своє відео і грузинської колеги в Instagram.

"Ми дуже цінуємо таку підтримку і дякуємо колегам з Грузії", - сказала в прямому ефірі телеведуча українською, а потім повторила цю фразу грузинською мовою.

В Україну йде різке потепління: в яких областях буде до +16 градусів

Погода в Україні принесе сильне потепління у вівторок, 22 лютого. Місцями очікується до +16 градусів. Але в середу-четвер весна припинить наступ - нас чекає нова хвиля похолодання.

Читайте в матеріалі Styler прогноз погоди до кінця місяця.