Рада ЄС затвердила макрофінансову допомогу Україні на 1,2 млрд євро
Рада ЄС затвердила виділення екстреної макрофінансової допомоги Україні. Допомога в розмірі 1,2 млрд євро буде надана у вигляді кредитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.
"Фінансова допомога призначена для надання оперативної підтримки в ситуації гострої кризи і для зміцнення стійкості України. Нинішня геополітична напруженість надає згубний вплив на і без того хитку економічну і фінансову стабільність України", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні наголошується, що в період з 2014 по 2021 рік ЄС підтримував Україну п'ятьма послідовними операціями макрофінансової допомоги на загальну суму кредитів у розмірі 5 мільярдів євро.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що сподівається отримати перший безумовний транш на 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС наприкінці березня-початку квітня 2022 року. Другий транш на 600 млн євро Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.