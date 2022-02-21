Рада ЄС затвердила макрофінансову допомогу Україні на 1,2 млрд євро

Рада ЄС затвердила виділення екстреної макрофінансової допомоги Україні. Допомога в розмірі 1,2 млрд євро буде надана у вигляді кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

"Фінансова допомога призначена для надання оперативної підтримки в ситуації гострої кризи і для зміцнення стійкості України. Нинішня геополітична напруженість надає згубний вплив на і без того хитку економічну і фінансову стабільність України", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що в період з 2014 по 2021 рік ЄС підтримував Україну п'ятьма послідовними операціями макрофінансової допомоги на загальну суму кредитів у розмірі 5 мільярдів євро.