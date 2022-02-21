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Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту

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Росія, Понеділок 21 лютого 2022 12:33
Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту Фото: ФСБ Росії звинуватила Україну в обстрілі (instagram.com/fsb.official.rf)
Автор: РБК-Україна

Федеральна служба безпеки РФ звинуватила Україну в обстрілі своїх територій. У Росії стверджують, що снаряд зруйнував прикордонний пункт в Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інтерфакс.

У спецслужбі заявили, що обстріл стався близько 9:50 в 150 метрах від кордону.

"Снаряд, запущений з території України, 20 лютого вранці повністю зруйнував місце несення служби прикордонників в Ростовській області поблизу від держкордону, ніхто не постраждав", - повідомили російські ЗМІ, посилаючись на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

Нагадаємо, раніше Росія вже звинувачувала Україну в обстрілі в Ростовській області.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку доби на Донбасі бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.

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