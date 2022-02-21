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Росія вводить війська на окупований Донбас: з'явилися перші відео

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Донбас, Понеділок 21 лютого 2022 23:46
Росія вводить війська на окупований Донбас: з'явилися перші відео Фото: російські військові будуть введені на Донбас (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Після визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" на окупований Донбас почали заходити перші підрозділи Збройних сил Росії. Вони повинні виконувати нібито миротворчі функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські Telegram-канали.

Зокрема, публікуються відео з першими підрозділами російських військових на території окремих районів Донецької та Луганської областей. На них видно відбито прохід колон військової техніки. При цьому російські ЗМІ поки що не повідомляють про входження "миротворців" на Донбас.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "ЛДНР" та введення російських військ на окупований Донбас.

На тлі цього секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що сектор національної безпеки та оборони працюватиме у цілодобовому режимі.

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