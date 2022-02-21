У Щасті через обстріли зупинили Луганську ТЕС

Роботу Луганської теплової електростанції в місті Щастя довелося зупинити. Бойовики під час обстрілів пошкодили всі лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая в Facebook .

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!",- написав Гайдай.

При цьому в прес-службі територіальної громади щастя повідомили, що всіх працівників ТЕС евакуювали. Ніхто зі співробітників не постраждав.

"Колектив Счастинського РЕМ змушений був покинути свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю через обстріли", - говоривши в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook уточнив, що бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм.