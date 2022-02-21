ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Щасті через обстріли зупинили Луганську ТЕС

Новость на русском →
Луганська область, Понеділок 21 лютого 2022 14:23
У Щасті через обстріли зупинили Луганську ТЕС Фото: Луганська ТЕС (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Роботу Луганської теплової електростанції в місті Щастя довелося зупинити. Бойовики під час обстрілів пошкодили всі лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая в Facebook.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!",- написав Гайдай.

При цьому в прес-службі територіальної громади щастя повідомили, що всіх працівників ТЕС евакуювали. Ніхто зі співробітників не постраждав.

"Колектив Счастинського РЕМ змушений був покинути свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю через обстріли", - говоривши в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook уточнив, що бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм.

Нагадаємо, з початку доби бойовики понад 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, в результаті обстрілу був поранений український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Вторгнення Росії до України
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць