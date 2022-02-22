Зеленський записав звернення до українців: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

Основні заяви

Причин для безсонної ночі немає.

Україна розцінює дії РФ як порушення сувернітету.

Визнання "ЛДНР" може означати вихід РФ із мінських угод.

Зеленський ініціював проведення засідання Ради безпеки ООН та спецзасідання ОБСЄ.

Ініційований екстренний саміт "нормандської четвірки".

Кордони України надійно захищені, немає причин для хаотичних дій.

Що передувало

Зазначимо, сьогодні Зеленський скликав термінове засідання РНБО на тлі заяв Росії про визнання псевдореспублік "ЛДНР". Крім того, глава держави здзвонився з президентом США Джо Байденом, а також анонсував переговори з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

Як відомо, сьогодні президент РФ Володимир Путін скликав Радбез, на якому обговорювалося питання визнання "ЛДНР". Після цього, ввечері Путін виступив зі зверненням до росіян, в якому після півгодинного екскурсу в історію з критикою України Путін підписав указ про визнання псевдореспублік.

РБК-Україна слідкує за ситуацією на Донбасі після рішення РФ про введення військ у псевдореспубліки.

Ситуація на Донбасі

Тим часом на Донбасі вже п'ятий день триває ескалація. Ватажки бойовиків 17 лютого оголосили евакуацію в псевдореспубліках, пояснюючи це нібито запланованим наступом ЗСУ. Також в ОРДЛО оголошена мобілізація.

Міноборони України неодноразово заявляло, що ніякі наступальні операції на Донбасі не плануються. Крім того, українські чиновники зверталися до жителів ОРДЛО із закликом виїжджати на підконтрольну Україні територію. МЗС у свою чергу закликає не вірити російським фейкам, які поширюють окупанти.