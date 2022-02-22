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Окупанти 84 рази відкривали вогонь на Донбасі: загинули двоє бійців, 12 поранені

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Донбас, Вівторок 22 лютого 2022 07:48
Окупанти 84 рази відкривали вогонь на Донбасі: загинули двоє бійців, 12 поранені Фото: на Донбасі в результаті обстрілів загинули двоє бійців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу російські найманці на Донбасі 84 рази відкривали вогонь по українських позиціях, 2 загиблих і 12 поранених бійців ЗСУ, також 6 військових отримали бойові травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.

Зокрема, противник обстріляв Талаківку, Харчовик, Красногорівку, Водяне, Станицю Луганську, Щастя, Лебединське, Чермалик, Кам'янку, Новолуганське, Новоселівку Другу, Новоселівку, Новомихайлівку, Лопаскине, Гнутове, Врубівку, Павлопіль, Зайцеве, Піски, Миколаївку, Верхньоторецьке, Троїцьке, Луганське, Старогнатівку, Гранітне, Мар'їнку, Опитне, Широкине, Причепилівку, Нью-Йорк, Новотошківське, Світлодарськ, Майорськ, Шуми, Південне, Славне, Новогнатівку, Невельське, Новотроїцьке.

Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

За поточну добу з боку окупантів 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

З початку доби найманці обстріляли Щастя і Маріуполь. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, вчора через обстріли в Луганській області довелося зупинити роботу теплової електростанції в місті Щастя.

Крім того, Росія звинуватила Україну у нібито обстрілі прикордонного пункту, але українська сторона заперечує це.

Додамо, що після визнання "ЛДНР" Росія ввела війська в ОРДЛО.

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