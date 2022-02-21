Уряд готує послаблення карантинних обмежень через покращення ситуації з ковідом

Кабінет міністрів планує змінити правила у "помаранчевих" та "зелених" зонах карантину у весняно-літній період. Відповідне доручення прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав 21 лютого на селекторній нараді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль дав завдання МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з рекомендацій країн Європейського союзу, та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - зазначив Шмигаль.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу склала менш як 200 тисяч за тиждень. Так, минулого тижня було зафіксовано 191 тисячу нових випадків захворювання, що на 19% (або на 43 тисячі випадків) менше, порівняно з попереднім тижнем.

Також у МОЗ відзначили зменшення кількості госпіталізацій. За минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, що на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

"Вперше за шість тижнів кількість виписаних із лікарень перевищила кількість госпіталізованих. Це призводить до того, що кількість зайнятих ліжок із хворими коронавірусною хворобою постійно зменшується", - зазначив міністр Віктор Ляшко.