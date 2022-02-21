Президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулась Державна дума Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву російського лідера на засіданні Радбезу РФ.

Сьогодні Путін офіційно прийняв рішення визнати "ЛНР" та "ДНР".

"Вважаю необхідним ухвалити давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" та "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати угоди про дружбу та взаємодопомогу з цими республіками", - заявив глава Кремля.

Після цього Путін разом з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасєчніком підписали договір про дружбу та взаємодопомогу.

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що обидві палати російського парламенту закріплять рішення Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" на засіданні у вівторок, 22 лютого.

Зазначимо, у травні 2014 року так звана влада "ДНР" і "ЛНР" провела "голосування", за результатами якого оголосила про незалежність від України. Суверенітет "ЛНР" і "ДНР" визнала лише Південна Осетія, яка сама є невизнаним утворенням.

Білорусь у роздумах

Олександр Лукашенко не виключив визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Рішення може бути спільним із боку Росії та Білорусі.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що визнаючи "ЛДНР", Росія підвищує ставки. Так вона висуває партнерам умови з приводу України і НАТО.

Також голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це буде означати вихід з мінських угод.

Позиція Заходу

Раніше у Байдена пригрозили Росії наслідками за визнання "ЛДНР". Крім того, глава Держдепартаменту заявив, що визнання незалежності так званих "республік" стане грубим порушенням міжнародного права.

Зазначимо, Україна звернулася до Радбезу ООН через те, що російська Державна дума попросила президента Володимира Путіна визнати "республіки" Донбасу.