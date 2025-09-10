ua en ru
"Путин показывает откровенное неуважение к миру": Британия о российских дронах в Польше

Великобритания, Среда 10 сентября 2025 15:54
"Путин показывает откровенное неуважение к миру": Британия о российских дронах в Польше Фото: премьер Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вместе с партнерами будут усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Это был чрезвычайно безрассудный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном неуважении президента Путина к миру и постоянных бомбардировках, с которыми ежедневно сталкиваются невинные украинцы", - заявил премьер Британии.

Стармер сообщил, что уже контактировал с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы подтвердить поддержку Варшаве.

"Я искренне благодарю НАТО и польские вооруженные силы, которые быстро отреагировали, чтобы защитить Альянс", - сказал он.

По словам премьера, Великобритания вместе с партнерами продолжит давить на Россию.

"Вместе с нашими партнерами - и благодаря нашему лидерству в "коалиции решительных" - мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир", - подчеркнул Стармер.

Напомним, воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября нарушили российские беспилотники. По последней информации, в Польшу залетели 19 дронов РФ. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить только 4 из них.

Кроме того, после ночной атаки РФ на территории Польши нашли "остатки ракеты неустановленного происхождения".

Реакция мира

В НАТО дали формальный комментарий относительно инцидента с дронами, заявив о тесном контакте генсека с польским руководством.

Позже генсек Марк Рютте заявил, что "оценка ситуации еще продолжается, однако независимо от того, было ли это намеренно, вторжение российских дронов абсолютно опасно и необдуманно".

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил вторжение российских дронов в польское воздушное пространство. Он призвал Россию положить конец этому "стремительному нападению".

В ЕС заявили о солидарности с Польшей и намерены построить "стену против дронов" на восточном фланге, запустив проект по его наблюдению.

В материале РБК-Украина читайте, что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать НАТО.

