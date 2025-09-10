"Путин показывает откровенное неуважение к миру": Британия о российских дронах в Польше

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вместе с партнерами будут усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Это был чрезвычайно безрассудный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном неуважении президента Путина к миру и постоянных бомбардировках, с которыми ежедневно сталкиваются невинные украинцы", - заявил премьер Британии.

Стармер сообщил, что уже контактировал с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы подтвердить поддержку Варшаве.

"Я искренне благодарю НАТО и польские вооруженные силы, которые быстро отреагировали, чтобы защитить Альянс", - сказал он.

По словам премьера, Великобритания вместе с партнерами продолжит давить на Россию.

"Вместе с нашими партнерами - и благодаря нашему лидерству в "коалиции решительных" - мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир", - подчеркнул Стармер.