"Стремительное нападение": Макрон отреагировал на вторжение российских "Шахедов" в Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил вторжение российских дронов в польское воздушное пространство во время атаки на Украину. Он призвал Россию положить конец этому "стремительному нападению".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Х .

"Мы не пойдем на компромиссы в отношении безопасности союзников", - подчеркнул Макрон.

Французский президент сообщил, что вскоре планирует разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также он выразил "полную солидарность с польским народом и его правительством".

"Я осуждаю это самым решительным образом и призываю Россию положить конец этому стремительному нападению", - написал французский лидер.

Макрон назвал неприемлемым вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство во время атаки России на Украину.

Российские дроны ночью влетели в Польшу

В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения угрозы была привлечена авиация.

Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

После инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное заседание правительства, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение".

Как сообщают СМИ, в Польше впервые былповрежден жилой дом в результате атаки РФ.

Между тем профильный ресурс Defense Express считает, что российские войска уже несколько месяцев готовили удары по Польше и Литве, ведь как минимум с июня используют 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

