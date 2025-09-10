ua en ru
"НАТО тесно консультируется с Польшей": появилась первая реакция Альянса на атаку РФ

Польша, Среда 10 сентября 2025 11:45
"НАТО тесно консультируется с Польшей": появилась первая реакция Альянса на атаку РФ Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

В Североатлантическом альянсе впервые официально отреагировали на атаку российских дронов в Польше. Там заявили, что держат контакт с польским руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Альянса в сети Х.

В НАТО пока не дали оценки нарушению воздушного пространства Польши дронами РФ. Пресс-секретарь Альянса в коротком комментарии избежала прямого упоминания России.

"Многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек Альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей", - отметила она.

Напомним, в ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Была привлечена авиация для отражения воздушной угрозы.

В Польше сообщили о повреждении крыши жилого дома и автомобиля после того, как ночью российские дроны вторглись в небо страны.

Реакция на дроновую атаку на Польшу

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала его страну дронами. Он назвал это масштабной провокацией.

Однако президент Польши Кароль Навроцкий в своем заявлении не упомянул, что дроны были российскими.

СМИ писали, что НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение. Системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в регионе, засекли дроны с помощью радаров, но не применялись для поражения целей.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по меньшей мере 8 ударных дронов этой ночью были направлены на Польшу. Он предложил предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении российских ударных дронов на ее территорию и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

В Брюсселе также уже отреагировали на прилет российских дронов в Польшу, назвав это "неслучайностью".

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил, что слабая реакция на нарушение воздушного пространства Польши только поощрит Россию к новым провокациям.

