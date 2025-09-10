ua en ru
Три воеводства под угрозой: в Польше сообщили первые детали атаки дронов РФ

Польша, Среда 10 сентября 2025 05:19
Три воеводства под угрозой: в Польше сообщили первые детали атаки дронов РФ Иллюстративное фото: атака дронов на Польшу 10 сентября (Getty Image)
Автор: Марина Балабан

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось объектами типа дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

В ведомстве заявили, что сейчас продолжается операция, направленная на идентификацию и нейтрализацию объектов.

"По приказу Оперативного командующего Вооруженных сил Польши было задействовано вооружение, а службы активно работают над определением местонахождения сбитых объектов. Подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем людей оставаться дома. Наиболее угрожающими являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве заверили, что следят за текущей ситуацией, а силы и средства, находящиеся под его командованием, остаются полностью готовыми к немедленному реагированию.

То, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли государственную границу, подтвердил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

"Власти страны, а именно президент Республики Польша и премьер-министр Республики Польша, проинформированы. Все службы в действии. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции", - сообщил он.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши. Из-за этого Польша подняла в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО). 4 аэропорта были закрыты из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".

В ночь на 3 сентября Польша также поднимала в воздух авиацию из-за массированного обстрела Украины войсками РФ. В воздушном пространстве страны интенсивно действовали польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

В воздушное пространство Польши залетали два дрона, но польские военные не сбили, поскольку те не представляли опасности. Польская армия не предоставила подробностей о том, где именно дроны нарушили воздушное пространство страны.

