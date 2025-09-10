Три воеводства под угрозой: в Польше сообщили первые детали атаки дронов РФ

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось объектами типа дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

В ведомстве заявили, что сейчас продолжается операция, направленная на идентификацию и нейтрализацию объектов.

"По приказу Оперативного командующего Вооруженных сил Польши было задействовано вооружение, а службы активно работают над определением местонахождения сбитых объектов. Подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем людей оставаться дома. Наиболее угрожающими являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве заверили, что следят за текущей ситуацией, а силы и средства, находящиеся под его командованием, остаются полностью готовыми к немедленному реагированию.

То, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли государственную границу, подтвердил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

"Власти страны, а именно президент Республики Польша и премьер-министр Республики Польша, проинформированы. Все службы в действии. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции", - сообщил он.