"Россия будет остановлена": в ЕС заявили о срочной разработке "стены против дронов"
В Евросоюзе заявили о срочной разработке "стены против дронов" на восточном фланге из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.
По его словам, Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО.
"Мы должны срочно разработать "стену против дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим совместным флагманским проектом. Мы будем работать вместе с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", - написал еврокомиссар.
Кроме этого известно, что ЕС запустит программу Eastern Flank Watch ("Наблюдение за восточным флангом"), о чем сообщил еще один еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"ЕС будет защищать каждый сантиметр своей территории. Еврокомиссия запустит программу наблюдения за восточным флангом, чтобы предоставить ЕС независимые стратегические возможности, улучшить наблюдение за нашей восточной границей в режиме реального времени и построить "стену против дронов", - написал он.
Беспилотники РФ атаковали в Польшу
В ночь на 10 сентября польское воздушное пространство нарушили российские дроны. Глава польского правительства заявил о 19 БпЛА.
Страна подняла авиацию для ликвидации объектов, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.
В воздушном пространстве страны также находился истребитель F-35, о чем свидетельствовали данные сервиса Flightradar24.
Также в Польше в связи с инцидентом закрыли воздушное пространство четырех аэропортов.
Утром 10 сентября операция по нейтрализации беспилотников еще продолжалась, о чем сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
Ранее дроны РФ также могли нарушить воздушное пространство Польши, однако это были случаи с одним-двумя БпЛА, которые не представляют угрозы.
Например, мы сообщали 3 сентября, как два беспилотника России залетели на территорию Польши.