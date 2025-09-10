"Россия будет остановлена": в ЕС заявили о срочной разработке "стены против дронов"

В Евросоюзе заявили о срочной разработке "стены против дронов" на восточном фланге из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

По его словам, Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО.

"Мы должны срочно разработать "стену против дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим совместным флагманским проектом. Мы будем работать вместе с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", - написал еврокомиссар.

Кроме этого известно, что ЕС запустит программу Eastern Flank Watch ("Наблюдение за восточным флангом"), о чем сообщил еще один еврокомиссар Валдис Домбровскис.