Путін назвав свою умову підписання договору про гарантії, а РФ готує ракетний удар по Придністров'ю: новини за 26 квітня

Президент Росії Володимир Путін назвав свою умову підписання договору про гарантії України, Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю, УПЛ офіційно завершила футбольний чемпіонат. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 26 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У вівторок, 26 квітня російські окупанти вчергове обстрілюють житлові райони Харкова. Внаслідок чого троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.

В Запоріжжі дві керовані ракети РФ влучили у підприємство, є пошкодження та руйнації. Попередньо відомо про одного загиблого та пораненого.

Одеська область зазнала ракетного удару. Постраждав міст через Дністровський лиман.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про евакуацію мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Путін назвав свою умову підписання договору про гарантії України

Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки України, поки не буде вирішено питання з приналежністю Криму і Донбасу. Глава Кремля додав, що без цього договір неможливий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем нагадав, що під час переговорів України і Росії в Туреччині стався прорив. За його словами, українська сторона погодилася винести "за дужки" таке поняття, як міжнародно визнані кордони країни. Йшлося про окупований Крим та Донбас. Глава Кремля додав, що після події в Бучі Київської області Україна змінила свою позицію.

При цьому різанину в Бучі Путін назвав "провокацією". За його словами, війська РФ до масових убивств не причетні.

Вибухи, "червоний рівень" небезпеки та блокпости: що відбувається у Придністров'ї сьогодні

Ситуація у невизнаному Придністров'ї загострюється. Після серії вибухів влада самопроголошеної республіки оголосила про "червоний рівень" терористичної загрози, а в Молдові зібрали Радбез. Люди масово виїжджають на підконтрольні Молодові території, на в'їздах до міст "ПМР" встановлюють блокпости.

Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про підготовку Росією ракетного удару по мирних мешканцях Придністров'я з метою звинуватити в обстрілі Україну.

Китай не зацікавлений у Третій світовій війні, - МЗС країни

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що країна не зацікавлена у Третій світовій війні. Там виступили за підтримку мирного врегулювання ситуації в Україні.

З відповідною заявою виступив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на питання журналіста, чи згодна КНР з Росією, яка заявила, що "світ наразі стикається з реальною загрозою Третьої світової війни": "Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу", - відповів він.

УПЛ офіційно завершила футбольний чемпіонат

У Києві відбулися загальні збори учасників української Прем'єр-ліги, які ухвалили рішення завершити сезон 2021/22 через неможливість дограти чемпіонат в умовах війни.

16 клубів ліги проголосували за завершення поточного сезону. Турнірна таблиця УПЛ зафіксована станом на 24 лютого.

Україну до кінця квітня заливатиме дощами, а потім похолодає: синоптики оновили прогноз

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