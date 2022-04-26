Путін розповів Гутеррішу свою версію подій в Україні: До Бучі не причетні, а в Маріуполі немає бойових дій

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш під час візиту до Москви змушений був вислухати версію подій війни РФ проти України від Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

Розмова генсека ООН з російським президентом тривала близько години. Путін виклав свою версію ключових подій в Україні.

Зокрема, різанину в Бучі на Київщині президент Росії назвав "провокацією". За його словами, війська РФ до масових убивств не причетні.

"Ми знаємо, хто це зробив. Ми знаємо, хто готував цю провокацію, якими засобами, що за люди працювали над цим", – заявив Путін.

Окрім того, в Кремлі запевнили Гутерріша у відсутності бойових дій в Маріуполі. Натомість російський президент розраховує на досягнення домовленостей з Україною "на дипломатичному треку".

"Там ситуація складна і, можливо, трагічна. Але вона проста насправді. Я сьогодні лише розмовляв з президентом Ердоганом. Він казав, що там ідуть бойові дії. Там немає бойових дій. Вони закінчені", – заявив Путін.

Російський президент порівняв визнання "ДНР" і "ЛНР" із проголошенням незалежності Косова. За словами Путіна, псевдореспубліки мали право на проголошення суверенітету без згоди центральної влади, як і Косово в 2008 році.

"Чудово пам'ятаю рішення міжнародного суду, де написано, що при реалізації права на самовизначення та чи інша територія якоїсь держави не зобов'язана звертатися за дозволом на проголошення свого суверенітету до центральної влади країни. Це було сказано щодо Косова, і це рішення міжнародного суду", – додав президент РФ.

Уся ж нинішня ситуація в Україні, на думку Путіна, спровокована подіями 2014 року. Він вкотре наполіг, що тоді відбувся держпереворот.

"Уся проблема виникла після держперевороту в 2014 році. Це дійсно антиконституційний переворот", – заявив російський лідер.