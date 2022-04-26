УПЛ офіційно завершила футбольний чемпіонат

У Києві відбулися загальні збори учасників української Прем'єр-ліги, які ухвалили рішення завершити сезон 2021/22 через неможливість дограти чемпіонат в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

16 клубів ліги проголосували за завершення поточного сезону. Турнірна таблиця УПЛ зафіксована станом на 24 лютого.

Отже, першим чемпіонат завершив донецький "Шахтар" (47 очок), другим – київське "Динамо" (45), а третім – СК "Дніпро-1" (40). Однак, нагороджувати призерів не будуть. Рішення завершити змагання після 18-ти зіграних турів ще повинен затвердити виконком УАФ.

Якщо в наступному сезоні українські клуби зможуть взяти участь у єврокубках, то "Шахтар" і "Динамо" зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів. Натомість СК "Дніпро-1" та луганська "Зоря" можуть стартувати в Лізі конференцій.

Остаточний розподіл, щоправда, залежатиме від долі Кубка України. Якщо його розіграш визнають недійсним, то СК "Дніпро-1" матиме шанс зіграти в Лізі Європи. "Зоря" ж разом із полтавською "Ворсклою" гратимуть у Лізі конференцій.