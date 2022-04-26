Путін назвав свою умову підписання договору про гарантії України

Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки України, поки не буде вирішено питання з приналежністю Криму і Донбасу. Глава Кремля додав, що без цього договір неможливий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем нагадав, що під час переговорів України і Росії в Туреччині стався прорив. За його словами, українська сторона погодилася винести "за дужки" таке поняття, як міжнародно визнані кордони країни. Йшлося про окупований Крим та Донбас.

Глава Кремля додав, що після події в Бучі Київської області Україна змінила свою позицію. Путін уточнив, що питання приналежності Крим і Донбасу українська сторона запропонувала вирішувати на зустрічі лідерів країн.

"У цьому випадку підписуватися під гарантіями безпеки (України - ред.), не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя і "республік" Донбасу, ми просто не можемо", - підсумував глава Кремля.