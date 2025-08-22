Путин нафантазировал танки и авиацию "некоторых стран" в 2014 году на Донбассе

Путин заявил, что в Кремле, мол, не видят "недружественных стран", а только "недружественные элиты в некоторых странах". По его словам, с народами "этих стран" в России все нормально. Просто там "работает пропаганда" и "промывают мозги".

Также Путин публично солгал, что Россия, якобы, не начинала войны в Украине. В этом он снова обвинил "пропаганду".

"И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война", - заявил российский диктатор.