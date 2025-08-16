ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин сделал заявление об Украине после переговоров с Трампом

Анкоридж, Суббота 16 августа 2025 02:23
UA EN RU
Путин сделал заявление об Украине после переговоров с Трампом Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не начал бы войну против Украины, если бы в 2022 году президентом США был Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции руководителей США и России.

"Я помню, что в 2022 году я пытался убедить своего бывшего американского коллегу (речь идет о Джо Байдене - ред.), что не нужно доводить до ситуации, после начала которой, могут начаться серьезные последствия в виде боевых действий... Сегодня мы слышим, как президент Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что именно бы так и произошло. Я подтверждаю это", - сказал Путин.

Как заявил российский диктатор, вопрос войны был одним из центральных во время встречи на Аляске. В частности, он рассказал, что Трамп стремится понять "корни украинского конфликта", а также диктатор цинично назвал украинцев "братским народом".

Продолжая выступление, Путин сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы закончить войну, но "должны быть устранены все первопричины кризиса".

В то же время российский диктатор цинично добавил, что безопасность Украины также "безусловно должна быть обеспечена". И он якобы готов над этим работать.

"Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к цели и открыть дорогу к миру в Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут это с конструктивом и не станут этому препятствовать", - заявил Путин.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, сегодня на Аляске состоялись переговоры Трампа и Путина. Встреча в формате "три на три" продолжалась почти три часа на военной базе в городе Анкоридж. Ожидалось, что после формата "три на три" состоится обед и встреча на уровне делегаций, однако Трамп и Путин сразу же вышли к прессе.

Как заявлял перед переговорами Трамп, он хотел бы, чтобы встреча с Путиным на Аляске закончилась "каким-то перемирием" в Украине. Однако по результатам переговоров заявлений о перемирии не прозвучало.

Больше о встрече Трампа и Путина - в материале РБК-Украина по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина Война России против Украины
Новости
Трамп и Путин встретились на Аляске
Трамп и Путин встретились на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия