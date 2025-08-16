Путин сделал заявление об Украине после переговоров с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не начал бы войну против Украины, если бы в 2022 году президентом США был Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции руководителей США и России.

"Я помню, что в 2022 году я пытался убедить своего бывшего американского коллегу (речь идет о Джо Байдене - ред.), что не нужно доводить до ситуации, после начала которой, могут начаться серьезные последствия в виде боевых действий... Сегодня мы слышим, как президент Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что именно бы так и произошло. Я подтверждаю это", - сказал Путин.

Как заявил российский диктатор, вопрос войны был одним из центральных во время встречи на Аляске. В частности, он рассказал, что Трамп стремится понять "корни украинского конфликта", а также диктатор цинично назвал украинцев "братским народом".

Продолжая выступление, Путин сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы закончить войну, но "должны быть устранены все первопричины кризиса".

В то же время российский диктатор цинично добавил, что безопасность Украины также "безусловно должна быть обеспечена". И он якобы готов над этим работать.

"Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к цели и открыть дорогу к миру в Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут это с конструктивом и не станут этому препятствовать", - заявил Путин.